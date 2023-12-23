Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов обратился к Дане Уайту и попросил бой на UFC 298

Умар Нурмагомедов обратился к Дане Уайту и попросил бой на UFC 298
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC обратился к президенту американского промоушена Дане Уайту по поводу выступления на UFC 298.

«Эй, Дана Уайт! Даже я уже устал слышать: «Никто не хочет драться с Умаром». Заставь кого-нибудь подраться со мной! Также у меня есть сообщение для всего легчайшего веса. 17 февраля — если вы не заняты и хотите драться, только дайте знать», — написал Умар Нурмагомедов в своих социальных сетях.

Отметим, что турнир UFC 298 состоится 17 февраля пройдёт в Анахайме (США). Главным событием турнира станет битва между австралийцем Александром Волкановски и представителем Испании Илией Топурией.

В общей сложности на счету Умара 16 поединков в смешанных единоборствах, в каждом из которых он добивался побед.

Материалы по теме
Умар Нурмагомедов заявил, что все бойцы легчайшего дивизиона UFC боятся проиграть ему
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android