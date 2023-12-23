Томпсон рассказал, из-за чего уступил Рахмонову

Американский боец смешанных единоборств Стивен Томпсон подвёл итоги боя с представителем Казахстана Шавкатом Рахмоновым на UFC 296.

«Бой, конечно, закончился не так, как я хотел, и вот именно поэтому вы всегда должны всегда следовать плану. Я отклонился от него и поплатился за это.

По большей части я вышел из этого боя невредимым, за исключением того, что, кажется, сломал стопу, когда мой удар попал ему в локоть. Никогда не пинайте своих оппонентов по локтям, потому что это полный отстой», – приводит слова Томпсона MMAJunkie.

Отметим, что Шавкату Рахмонову 29 лет. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2014 году и в октябре 2020-го провёл свой первый поединок в UFC. Всего на счету бойца в престижнейшей организации мира шесть побед (все – досрочные) и ни одного поражения.

Будущий чемпион UFC из Казахстана. Каким был путь Рахмонова: