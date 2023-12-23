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Камару Усман — о трэш-токе: есть границы, которые мы не должны переходить

Камару Усман — о трэш-токе: есть границы, которые мы не должны переходить
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Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о трэш-токе.

«Должен ли Дана Уайт вмешиваться в отношения бойцов, которые своим трэш-током переходят границы приличия? Ну, я не думаю, что это работа Даны. Дана промоутер, и его работа — продвигать бои. У него есть целая компания, которой он руководит, и плюс это бойцовский спорт. Очень сложно сказать двум взрослым мужчинам: «Эй, перестаньте так говорить».

Мой девиз всегда был таким, что за всё нужно отвечать. Поэтому очевидно, что я, будучи мужчиной, который воспитан так, понимаю, что некоторым вещам есть предел. Есть определённые границы, которые мы не должны переходить. И это касается банальных вещей вроде воспитания и фактора уважения ко взрослым людям. Ты понимаешь, что есть определённые вещи, которые ты просто не должен делать.

Это можно сравнить с войной, где сражаются только мужчины. Никому не придёт в голову нападать на женщин или детей. Мужчины решают вопросы между собой, оставляя всё остальное в стороне, включая семьи и близких», — рассказал Усман в подкасте PBD Podcast.

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