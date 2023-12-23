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Эдуард Кравцов сделал прогноз на бой Дмитрия Бивола с Линдоном Артуром

Эдуард Кравцов сделал прогноз на бой Дмитрия Бивола с Линдоном Артуром
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Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов сделал прогноз на бой между россиянином Дмитрием Биволом и британцем Линдоном Артуром.

«Шансы всегда есть, тем более в полутяжёлом весе. Понятно, что у большинства фаворитом является Дмитрий Бивол, но в любом случае нельзя забывать, что Артур в принципе неплохой боксёр. Но, конечно, Дмитрий должен выиграть. Лучший ли это сейчас соперник? В том плане, что у Бивола был простой — да, лучший. Скорее всего, Дмитрий имел ввиду именно то, в каком состоянии он находится. В этом смысле я полностью согласен, что это хороший вариант», – сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

В общей сложности Бивол провёл 21 бой, в каждом из которых побеждал. При этом 11 побед были добыты нокаутом.

На счету Артура 24 боя, в которых он одержал 23 победы (16 нокаутом) и потерпел лишь одно поражение.

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