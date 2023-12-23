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Кравцов: если Уайлдер в хорошем состоянии, то может и удосрочить Паркера

Кравцов: если Уайлдер в хорошем состоянии, то может и удосрочить Паркера
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Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов поделился мнением насчёт фаворита боя между американцем Деонтеем Уайлдером и новозеландцем Джозефом Паркером.

«Уайлдер фаворит, как по мне. Если будет в хорошем состоянии, то может и удосрочить Паркера. Во многом всё зависит от состояния Деонтея. По своему потенциалу он, конечно, выглядит предпочтительнее Паркера», – сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Всего в активе Уайлдера 46 поединков, в которых он потерпел два поражения — оба от британца Тайсона Фьюри. Один бой с его участием завершился вничью, 43 раза Деонтей одерживал победу, из них 42 нокаутом.

На счету Паркера 33 победы при трёх поражениях.

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