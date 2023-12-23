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Ковингтон заявил, что после завершения карьеры хочет стать политиком в США

Ковингтон заявил, что после завершения карьеры хочет стать политиком в США
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Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон рассказал, чем бы он хотел заниматься после завершения профессиональной карьеры.

«Я умнее всего этого. Я могу использовать свой ум, и у меня достаточно интеллекта, чтобы ориентироваться в воде и достигать того, чего я хочу в жизни. Я не думал об этом, но действительно хочу однажды заняться политикой, потому что я хочу бороться за то, во что я верю. Может быть, попасть в Конгресс, Сенат, что-то в этом роде. Может быть, я стану губернатором Флориды. Это действительно моя мечта и тот, кем я хочу стать», – сказал Ковингтон в подкасте PDB на YouTube.

Напомним, что в последнем бою Ковингтон уступил британцу Леону Эдвардсу на турнире UFC 296. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось победой Леона единогласным решением судей.

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