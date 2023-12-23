Бетербиев ответил, готов ли отказаться от боя с Биволом ради встречи с Канело

Действующий чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) ответил, готов ли он отказаться от поединка с обладателем титула WBA Дмитрием Биволом ради боя со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом.

«По правде говоря, между Канело и Биволом я бы выбрал Дмитрия, потому что мне нужен ещё один пояс. Я не знаю, что могу взять у Канело. Он выступает в более лёгкой категории и ему нужно подниматься. Будет лучше для него, если он поднимается и попытается подраться со мной. Но я бы выбрал Бивола», — сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, в ночь с 23 на 24 декабря Бивол проведёт поединок с британцем Линдоном Артуром. Бетербиев 14 января сразится с Каллумом Смитом.