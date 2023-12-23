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Валлин: Джошуа проиграл левше Усику, и это даёт мне уверенность

Валлин: Джошуа проиграл левше Усику, и это даёт мне уверенность
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Шведский боксёр супертяжёлого веса Отто Валлин (26-1, 14 KO) высказался о предстоящем поединке с двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа (26-3, 23 KO), который состоится в ночь с 23 на 24 декабря в Саудовской Аравии.

«Джошуа опять подерётся с левшой, и у него новый тренер. Думаю, многое сейчас против него. Не знаю, о чём думала его команда, но я рад этому. Александр Усик отличный боец, но я крупнее него, знаю, как работать левой рукой, и это ещё одна вещь мне в копилку.

Я и Усик — левши, поэтому я кое-что подчерпнул для себя из его боя с Джошуа. Тот факт, что Энтони дважды проиграл левше, придаёт мне уверенности. Я верю, что выиграю этот бой», – приводит слова Валлина издание BoxingScene.

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