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Дюбуа досрочно остановил непобеждённого Миллера в тяжёлом бою

Дюбуа досрочно остановил непобеждённого Миллера в тяжёлом бою
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Завершился поединок боксёрского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бывший регулярный чемпион WBA в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа (19-2, 18 KO) встретился с американцем Джарреллом Миллером (26-0-1, 22 KO).

Миллер пошёл со старта вперёд, перекрывшись высоким блоком. Дюбуа пытался сдержать габаритного соперника, но бил преимущественно по защите, тратя много сил.

Во втором раунде Миллер смог подобраться ближе к сопернику и инициировать несколько разменов, где у обоих были успешные моменты.

Начиная с третьего раунда, Дюбуа плотнее встал на ноги и начал давать Миллеру бой на ближней дистанции, регулярно беспокоя его попаданиями передней рукой.

Во второй половине боя Миллер начал стремительно терять силы и опускать руки, давая Дюбуа возможность акцентированно попадать. В 10-м раунде британец прижал соперника к канатам, и после односторонней атаки рефери остановил бой.

Результат: победа Дюбуа техническим нокаутом в 10-м раунде.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию вечера.

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