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Паркер победил Уайлдера на вечере бокса в Эр-Рияде

Паркер победил Уайлдера на вечере бокса в Эр-Рияде
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Новозеландец Джозеф Паркер победил представителя США Деонтея Уайлдера в боксёрском вечере в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Паркера единогласным решением судей.

Всего в активе Уайлдера 47 поединков, в которых он потерпел три поражения, два из которых от британца Тайсона Фьюри. Один бой с его участием завершился вничью.

Паркер, в свою очередь, одержал 34-ю победу в профессиональном ринге. Также на его счету три поражения.

Напомним, ранее чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и член рейтинга pound-for-pound, россиянин Дмитрий Бивол одержал победу над британцем Линдоном Артуром. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Деонтей Уайлдер - Джозеф Паркер (W)
24 декабря 2023, воскресенье. 01:00 МСК
Джозеф Паркер
Окончено
UD
Деонтей Уайлдер
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