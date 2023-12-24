Паркер победил Уайлдера на вечере бокса в Эр-Рияде

Новозеландец Джозеф Паркер победил представителя США Деонтея Уайлдера в боксёрском вечере в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Паркера единогласным решением судей.

Всего в активе Уайлдера 47 поединков, в которых он потерпел три поражения, два из которых от британца Тайсона Фьюри. Один бой с его участием завершился вничью.

Паркер, в свою очередь, одержал 34-ю победу в профессиональном ринге. Также на его счету три поражения.

Напомним, ранее чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и член рейтинга pound-for-pound, россиянин Дмитрий Бивол одержал победу над британцем Линдоном Артуром. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.