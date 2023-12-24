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Джошуа высказался о победе над Валлином на турнире в Эр-Рияде

Джошуа высказался о победе над Валлином на турнире в Эр-Рияде
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Британец Энтони Джошуа прокомментировал победу в бою со шведом Отто Валлином в главном поединке турнира в Саудовской Аравии.

«Я не могу оценивать свое выступление, моя команда будет судить об этом за меня и болельщики, поэтому я оставлю это на их усмотрение. Это был, просто ещё один бой. Я говорил всем во время подготовки мне пришлось сосредоточиться на парне передо мной. Одна победа поднимает тебя вверх по лестнице, одно поражение опускает вниз. Я много работал. Вся эта история с Отто сегодня окупилась.

Я боец, у которого есть особый дар, сегодня был мой день. Я ищу величия, пытаюсь стать лучше», — приводит слова Джошуа talkSPORT.

На счету Джошуа 30 боёв, где он одержал 26 побед (23 нокаутом) и потерпел три поражения.

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Энтони Джошуа
Окончено
TKO
Валлин Отто
Комментарии
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