Бетербиев: Бивол говорит про наш бой лет пять, но это только разговоры

Действующий чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев выразил надежду на то, что его бой с чемпионом WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и членом рейтинга pound-for-pound Дмитрием Биволом состоится в 2024 году.

«Надеюсь, мы сразимся в 2024 году. Но сейчас 2023 год, и, кажется, он говорит о том, что подерётся со мной, последние четыре или пять лет. Он всегда об этом говорит, но это только разговоры. Я надеюсь, что однажды он закончит говорить и выйдет на бой со мной. Я не знаю, но он всегда говорит об этом», — сказал Бетербиев ещё до боя Бивола с Линдоном Артуром в интервью BoxingScene.

Бетербиев также отметил, что он уже выиграл два объединительных боя нокаутом у украинца Александра Гвоздика и Джо Смита-младшего, в то время как Бивол не дрался ни с одним чемпионом в весе до 175 фунтов.

«У меня есть вопрос — я уже выиграл два объединительных боя. Я дрался с Гвоздиком. Я дрался с Джо Смитом. Вы понимаете, о чём я говорю?» — добавил Бетербиев, отметив также, что об их возможном бое с Биволом им обоим задавали вопрос в октябре на боксёрском вечере в Эр-Рияде, когда дрались Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну.

«Я тоже хочу этот бой. Нас спросили, когда он будет, и всё такое. Я им говорю: «Спросите его. Я готов к этому бою уже пять лет. Он всегда говорит о бое, не выходя на ринг. Но это правда. За последние четыре года я провёл два объединительных боя, а он ни одного», — заметил Бетербиев.