Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Энди Руис заявил о намерении провести бой с Джошуа или Паркером

Энди Руис заявил о намерении провести бой с Джошуа или Паркером
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе 34-летний американец Энди Руис-младший (35-2, 22 KO) высказался о победе британского тяжеловеса Энтони Джошуа над шведом Отто Валлином на боксёрском вечере в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который прошёл этой ночью.

«На самом деле здесь не о чем говорить. Я думаю, он сделал то, что должен был сделать. У его противника на самом деле не было особых навыков. Мне кажется, что у Валлина не было плана на бой с Энтони Джошуа. Когда ты сражаешься с Джошуа, у тебя должен быть план. Мне хотелось, чтобы это был кто-то с большими навыками, кто-то, кто хочет выиграть бой и хочет наносить удары, как я.

Мне бы хотелось трилогию с Джошуа. Если нет, то всегда есть Джозеф Паркер», — приводит слова Руиса в интервью Fight Hub TV.

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Энтони Джошуа (W) - Отто Валлин
24 декабря 2023, воскресенье. 02:20 МСК
Энтони Джошуа
Окончено
TKO
Валлин Отто
Материалы по теме
Судный день для Валлина. Прежний Джошуа вернулся и снёс шведа с ринга
Судный день для Валлина. Прежний Джошуа вернулся и снёс шведа с ринга
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android