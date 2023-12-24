Энди Руис заявил о намерении провести бой с Джошуа или Паркером

Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе 34-летний американец Энди Руис-младший (35-2, 22 KO) высказался о победе британского тяжеловеса Энтони Джошуа над шведом Отто Валлином на боксёрском вечере в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который прошёл этой ночью.

«На самом деле здесь не о чем говорить. Я думаю, он сделал то, что должен был сделать. У его противника на самом деле не было особых навыков. Мне кажется, что у Валлина не было плана на бой с Энтони Джошуа. Когда ты сражаешься с Джошуа, у тебя должен быть план. Мне хотелось, чтобы это был кто-то с большими навыками, кто-то, кто хочет выиграть бой и хочет наносить удары, как я.

Мне бы хотелось трилогию с Джошуа. Если нет, то всегда есть Джозеф Паркер», — приводит слова Руиса в интервью Fight Hub TV.