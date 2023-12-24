«Придётся подождать ещё немного». Блахович — о своём возвращении

Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович опубликовал пост в социальных сетях, в котором рассказал своим поклонникам, как проходит лечение от травмы обоих плеч.

«Первое плечо прооперировано. К сожалению, с одним было слишком много работы, поэтому они не смогли вылечить оба сразу. Скоро ещё одна операция. Придётся подождать ещё немного, чтобы вернуться.

Желаю вам всем счастливого Рождества!» — написал Блахович в социальных сетях.

Фото: Соцсети Яна Блаховича

Ранее Блахович из-за травмы снялся с поединка с австрийцем Александаром Ракичем на UFC 297, который состоится в ночь с 20 на 21 января мск. Блахович и Ракич должны были провести реванш. Их первый бой состоялся в мае этого года на турнире UFC Vegas 54. Победу в том поединке одержал поляк. Противостояние завершилось в третьем раунде техническим нокаутом.