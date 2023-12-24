Казахстанский боец ММА получил перелом в победном бою на турнире Naiza FC 56

Казахстанский боец ММА Алиби Идрис рассказал о том, что сломал палец в бою против бразильца Эрикссона Перейры на турнире Naiza FC 56, который прошёл в Алматы.

«Не планировал нокаут, по идее, готовился на три раунда. Просто часто отрабатываем этот удар. Если честно сказать — хотел тоже ярко проявить себя против такого бойца. Так и получилось.

Повреждение? Всё нормально. Гипс поставили — что-то левую руку сломал… Рентген снял — кость сломалась, говорят. В Актобе надо ехать — операцию, по ходу, сделать небольшую. Насчёт следующего боя — посмотрим. Если бы не было травмы, хотел до Рамадана подраться. Теперь посмотрим. Рука заживёт, ИншАллах, и от этого будем отталкиваться. Большой палец сломался, надо спицы поставить, по ходу», — сказал Идрис в интервью Legalbet.

После этой победы рекорд Идриса в ММА 9-0, у Феррейры —13-6.