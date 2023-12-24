«Я дерусь за весь мусульманский мир, он — за 10 человек». Мухаммад — об Эдвардсе

Второй номер рейтинга полусреднего веса (до 77 кг) UFC американец Белал Мухаммад сделал очередной выпад в адрес чемпиона промоушена в своём весе Леона Эдвардса.

Напомним, ранее англичанин заявил, что для него Мухаммад наименее пугающий боец из всего дивизиона. После этого последний предложил ему выяснить отношения на ринге.

«Я дерусь за два миллиарда мусульман по всему миру, особенно за мой палестинский народ. Этот бой будет посвящён не только завоеванию титула чемпиона мира, в нём я буду представлять мой народ… Леон дерётся за 10 человек, приходящих отметить его победы», — написал Мухаммад в социальных сетях.

В последнем бою Мухаммад встречался с бразильцем Гилбертом Бёрнсом и победил его единогласным решением судей. До этого техническим нокаутом Белал победил соотечественника Шона Брэди.

Ранее Белал заявил, что президент UFC пообещал ему титульный поединок.