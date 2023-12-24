Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я дерусь за весь мусульманский мир, он — за 10 человек». Мухаммад — об Эдвардсе

«Я дерусь за весь мусульманский мир, он — за 10 человек». Мухаммад — об Эдвардсе
Аудио-версия:
Комментарии

Второй номер рейтинга полусреднего веса (до 77 кг) UFC американец Белал Мухаммад сделал очередной выпад в адрес чемпиона промоушена в своём весе Леона Эдвардса.

Напомним, ранее англичанин заявил, что для него Мухаммад наименее пугающий боец из всего дивизиона. После этого последний предложил ему выяснить отношения на ринге.

«Я дерусь за два миллиарда мусульман по всему миру, особенно за мой палестинский народ. Этот бой будет посвящён не только завоеванию титула чемпиона мира, в нём я буду представлять мой народ… Леон дерётся за 10 человек, приходящих отметить его победы», — написал Мухаммад в социальных сетях.

В последнем бою Мухаммад встречался с бразильцем Гилбертом Бёрнсом и победил его единогласным решением судей. До этого техническим нокаутом Белал победил соотечественника Шона Брэди.

Ранее Белал заявил, что президент UFC пообещал ему титульный поединок.

UFC 2023. UFC 288, Ньюарк, США
Белал Мухаммад (W) - Гилберт Бёрнс
07 мая 2023, воскресенье. 06:45 МСК
Белал Мухаммад
Окончено
UD
Гилберт Бёрнс
Материалы по теме
Тренер Эдвардса назвал бойца, которого считает достойным для титульника с Леоном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android