«Грязные животные». Адесанья раскритиковал западный мир за пользование туалетной бумагой

Бывший чемпион американского промоушена UFC в средней весовой категории Исраэль Адесанья подверг критике западный мир за архаичные методы личной гигиены.

«Западный мир сошёл с ума. Туалетная бумага до ужаса устарела: вы просто размазываете дерьмо по заднице, сколько бы вы ни пытались её очистить.

На Ближнем Востоке используют биде. Если вы наступите в дерьмо, то не станете вытирать ногу туалетной бумагой, а помоете её.

Так почему бы не поступать аналогично с вонючей задницей? Хотя бы пользуйтесь влажными салфетками или плюйте на бумагу, грязные животные», — написал Адесанья в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 293 в сентябре, Адесанья уступил единогласным судейским решением американцу Шону Стрикленду, лишившись чемпионского титула. Поражение стало для 34-летнего новозеландца третьим в UFC.

Вскоре после этого Адесанья объявил, что на некоторое время возьмёт перерыв в профессиональной карьере.