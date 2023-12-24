Джо Джойс назвал соперников, с которыми хотел бы провести следующий бой

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2016, 38-летний британский тяжеловес Джо Джойс рассказал, в каком бою хотел бы принять участие в обозримом будущем.

«Хочу увидеть бой Дюбуа — Паркер и сразиться с победителем», — приводит слова Джойса Boxing247.

Напомним, у Джойса есть опыт противостояний как с Даниэлем Дюбуа, так и с Джозефом Паркером. Джо одерживал победу над обоими.

В своём последнем бою 23 сентября 2023 за титул временного чемпиона мира по версии WBO в тяжёлом весе Джойс уступил китайцу Чжану Чжилэю нокаутом в третьем раунде. Это был бой-реванш для британца. 15 апреля этого года Чжилэй также оказался сильнее, одержав победу техническим нокаутом в шестом раунде.

На данный момент рекорд Джойса в профессиональной карьере составляет 15-2.