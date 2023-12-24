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Кузьмин: Уайлдер болтался на ринге как кишка

Кузьмин: Уайлдер болтался на ринге как кишка
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Российский боксёр супертяжёлого веса Сергей Кузьмин прокомментировал результат поединка между американцем Деонтеем Уайлдером и новозеландцем Джозефом Паркером, который состоялся в ночь с 23 на 24 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Уайлдер болтался на ринге как кишка. У Паркера было явное преимущество. Он боксировал в своей манере, а на Уайлдере сказались три боя с Тайсоном Фьюри, который деморализовал американца. Деонтей рассчитывает только на одну плюху справа, но в этот вечер она не залетела. Только языком поработал перед боем, обещая уничтожить Паркера», — приводит слова Кузьмина MMA.Metaratings.ru.

Паркер стал вторым бойцом в карьере Уайлдера, которого американец не смог победить. Первые два поражения Бронзовый бомбардировщик потерпел от британца Тайсона Фьюри, лишившего его титула WBC.

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