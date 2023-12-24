Промоутер: Уайлдер никогда не побеждал элитного бойца, Джошуа на уровень выше

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, раскритиковал выступление звёздного американца Деонтея Уайлдера в поединке с новозеландцем Джозефом Паркером.

«Паркер всё сделал правильно. Уайлдер же понятия не имел, что делать. Он проиграл каждый раунд, но потом поднял руку и сказал, что победил. Это не так. Это был самый односторонний бой тяжеловесов, который я видел.

Будущее не за Деонтеем Уайлдером. Я рад за Джозефа Паркера и его тренера. Был ли это апсет? Я не знаю. Я и раньше говорил, что Уайлдер никогда не побеждал элитного бойца, Джошуа на уровень выше», — приводит слова Хирна TNT Sports.

На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь