Экс-боец UFC: Нганну растерзал бы и Уайлдера, и Паркера

Экс-боец UFC британец Джимми Манува прокомментировал поражение звёздного американского боксёра-тяжеловеса Деонтея Уайлдера в поединке с новозеландцем Джозефом Паркером.

Напомним, бойцы сразились в ночь с 23 на 24 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), и Паркер победил единогласным судейским решением (118-111, 120-108, 118-110).

«Фрэнсис растерзал бы и Уайлдера, и Паркера», — написал Манува в соцсети X (ранее Twitter).

Джозефу Паркеру 31 год. Новозеландец дебютировал как профессионал в 2012 году и в декабре 2016-го впервые сразился за звание чемпиона мира, в бою за титул WBO перебоксировав на тот момент малоизвестного американца Энди Руиса-младшего. После двух защит Паркер лишился пояса в бою с Энтони Джошуа.