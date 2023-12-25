Бетербиев ответил на вопрос о возможном бое с Усиком

Действующий чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев ответил на вопрос о возможном бое с украинским боксёром Александром Усиком.

«Если вы спросите меня, мы никогда не будем драться. Но если вы попросите Усика подраться со мной, это возможно. Если он захочет драться, я никогда не скажу «нет». Но если вы спросите меня об этом, то нет. Я просто шучу. Между нами две весовые категории. Я недостаточно хороший боксер, чтобы подняться на два дивизиона и победить кого-то или даже провести с ним бой», — сказал Бетербиев в интервью на YouTube-канале Fight Hub TV.

На счету Бетербиева 19 побед в 19 боях. Усик, в свою очередь, провёл 21 бой в профессиональном ринге, одержав 21 победу.

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