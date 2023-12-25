Махачев ответил О'Мэлли, который сказал, что россиянин проиграет Эдвардсу

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев ответил на сообщение американца Шона О'Мэлли, который ранее заявил, что Леон Эдвардс одержит победу в поединке с россиянином.

«Умар побьет Сахарка», — написал Махачев.

В настоящий момент Умару 27 лет. Боец выступает с 2016 года. В январе 2021-го он дебютировал в промоушене Даны Уайта. В общей сложности в активе россиянина в UFC четыре победы и ни одного поражения. В своём последнем бою, который проходил на турнире UFC Fight Night 217 в январе, Нурмагомедов нокаутировал в первом раунде представителя Бразилии Раони Барселоса.

Напомним, профессиональный рекорд Ислама Махачева в смешанных единоборствах составляет 25-1. Свой последний поединок российский боец провёл 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294. Тогда он в первом раунде нокаутировал Александра Волкановски. Следующий поединок Махачева ещё не назначен.