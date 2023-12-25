Алексей Тищенко: с точки зрения больших боёв и логики Биволу нужно объединение титулов

Российский боксёр, двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко высказал мнение о том, что Дмитрию Биволу нужно объединение титулов.

«С точки зрения больших боёв и логики для Бивола нужно объединение титулов. И поединок с Бетербиевым сам собой напрашивается, как и для Артура. Он тоже долго выступает, является чемпионом. Наверное, подошло время, когда хочется объединить пояса и стать абсолютом. Ещё можно им предложить большие имена, если кто-то из чемпионов спустится или поднимется в их вес. Но сложно назвать конкретные фамилии, не очень много сейчас таких на горизонте», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Бивол победил единогласным судейским решением Линдона Артура, выиграв на судейских карточках все 12 раундов, а также оформив нокдаун. В концовке 11-го раунда Бивол зажал Артура у канатов и пробил его ударом по корпусу. Британец смог подняться вместе с гонгом на перерыв. Точный результат боя — победа Дмитрия Бивола единогласным решением (120-107, 120-107, 120-107).