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Тищенко: не думаю, что Канело согласится на ещё один бой с Биволом

Тищенко: не думаю, что Канело согласится на ещё один бой с Биволом
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Российский боксёр, двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко высказал мнение, что мексиканский боксёр Сауль Альварес не захочет проводить второй поединок с Дмитрием Биволом.

«Я бы посмотрел ещё раз на бой Бивола с Канело. Мне было бы интересно. Но я очень сомневаюсь, что Альварес согласится и попробует ещё раз рискнуть подраться с Димой», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок бойцов состоялся в мае 2022 года и завершился победой Бивола единогласным судейским решением. Альварес потерпел второе поражение в карьере.

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре, Альварес победил единогласным судейским решением абсолютного чемпиона в первом среднем весе американца Джермелла Чарло (35-2-1, 19 KO).

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