Алексей Тищенко высказался о возможном завершении карьеры Деонтея Уайлдера

Российский боксёр, двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко дал комментарий по поводу возможного завершения карьеры Деонтеем Уайлдером.

«Завершать или не завершать карьеру, каждый решает сам. Чувствует ли он в себе силы, готов ли выходить в ринг в очередной раз? Очень сложно судить, когда ты не находишься внутри коллектива. Сложно сказать. Может быть, были проблемы в подготовке, травмы, может быть много причин. Но последние поражения – это один из основных звонков, что нужно либо что-то менять, либо думать о завершении карьеры. Если ничего не менять… Если человек попробует сделать работу над ошибками, может, и стоит попробовать ещё раз. Но не сразу драться с Джошуа», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.