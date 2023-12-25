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Алексей Тищенко высказался о возможном завершении карьеры Деонтея Уайлдера

Алексей Тищенко высказался о возможном завершении карьеры Деонтея Уайлдера
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Российский боксёр, двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко дал комментарий по поводу возможного завершения карьеры Деонтеем Уайлдером.

«Завершать или не завершать карьеру, каждый решает сам. Чувствует ли он в себе силы, готов ли выходить в ринг в очередной раз? Очень сложно судить, когда ты не находишься внутри коллектива. Сложно сказать. Может быть, были проблемы в подготовке, травмы, может быть много причин. Но последние поражения – это один из основных звонков, что нужно либо что-то менять, либо думать о завершении карьеры. Если ничего не менять… Если человек попробует сделать работу над ошибками, может, и стоит попробовать ещё раз. Но не сразу драться с Джошуа», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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