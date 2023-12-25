Виталий Тарасов назвал лучших российских кулачников 2023 года

Известный менеджер Виталий Тарасов назвал Тимура «Золотого» Мусаева, Кантемира Калажокова, Валерия Мясникова и Даниила Бридова лучшими бойцами на голых кулаках 2023 года в России.

«На первое место я бы поставил Тимура Золотого. Он защитил за этот год титул три раза, все бои проводил с чемпионами, двое из которых мастера спорта международного класса в своих дисциплинах. Думаю, что он заберёт несколько премий в номинациях «Боец года».

На второе место я бы поставил Кантемира Калажокова, который тоже несколько раз защитил свой пояс, а также поднялся на весовую категорию выше и одержал победу над сильным оппонентом. На третьем месте я бы расположил двух бойцов: Валерия Мясникова и Даниила Бридова. Валерий Мясников в этом году дебютировал на кулаках, провёл три боя в разных весовых категориях и одержал во всех победы. Яркий нокаут в последнем бою с Даудом Стханским вывел Валеру на уровень топа в этой дисциплине. Даниил Бридов забрал третий сезон Гран-при Hardcore. И пусть финал не получился ярким в его исполнении, он однозначно один из мощнейших бойцов своего дивизиона», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.