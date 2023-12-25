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Хайбула Мусалов проведёт свой второй поединок по ММА на турнире «Наше Дело» 81

26 декабря в Москве состоится турнир бойцовской лиги «Наше Дело» 81.

В главном событии вечера пройдёт поединок чемпиона международного Гран-при «Наше Дело» и топовой отечественной организации Open FC Александра Грозина по прозвищу Уральский гангстер с бойцом из Казахстана Муратбеком Касымбаем по прозвищу Терминатор.

26-летний Александр Грозин имеет профессиональный рекорд 23-4-1, в своём последнем поединке в финале звёздного международного Гран-при «Наше Дело» он победил кандидата в UFC из Казахстана Магомеда Кабардиева. Поединок прошёл все отведённые три раунда и завершился победой Грозина единогласным решением судей.

Соглавным событием вечера станет поединок звезды международного кикбоксинга из Беларуси, непобеждённого бойца лиги Фёдора Колтуна против чемпиона мира по ММА, экс-чемпиона лиги PROFC Михаила Колобегова.

Российский непобежденный кулачный боец Хайбула Мусалов по прозвищу Хищник проведёт свой второй поединок по правилам ММА против профессионального бойца смешанного стиля Михаила Гогитидзе, на счету которого 24 поединка по профессиональным правилам смешанных единоборств.

Медийным противостоянием вечера станет принципиальный поединок — реванш Мурада Легенды против звезды поп-ММА Фарида Ядуллаева.

В своём последнем поединке Мурад Легенда потерпел поражение от Фарида Ядуллаева единогласным решением судей. На счету Мурада Легенды девять побед и два поражения.