Чимаев поздравил Багова с победой на турнире АСА 168

Девятый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев поздравил Али Багова с победой в поединке с представителем Казахстана Артёмом Резниковым.

Поединок проходил на турнире АСА 168 и завершился в четвёртом раунде техническим нокаутом.

«Али «Халк» Багов, поздравляю, брат мой!» — написал Чимаев в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), сам Чимаев победил раздельным судейским решением по итогам трёх раундов бывшего чемпиона организации в полусреднем дивизионе (до 77 кг) нигерийца Камару Усмана. Всего на счету Чимаева в смешанных единоборствах 13 побед и ни одного поражения.