Корешков высказался по поводу своего будущего

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг), россиянин Андрей Корешков рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

«Сейчас надо дождаться первого турнира PFL в феврале. Мне кажется, что какая-то конкретика появится либо в новом году, либо после этого турнира. Будет понятно расписание турниров, куда можно вклиниться и какого соперника получить. Сейчас нужно дождаться Нового года.

Не знаю, пойдёт ли на это организация, потому что с Bellator удавалось найти компромисс. Они могли позволить дать разрешение на выступление на турнирах в России, но только в том случае, если они сами не могут предложить бой. Сейчас руководство поменялось, и отношение в этом моменте может быть другим, так как контракт эксклюзивный. Если разрешат, то можно будет выступить, а если не разрешат, то нет», – приводит слова Корешкова Metaratings.