Мовсар Евлоев отреагировал на решение Джервонты Дэвиса принять ислам

Мовсар Евлоев, популярный российский боец смешанных единоборств, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, прокомментировал новость о том, что непобеждённый чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис принял ислам.

«Пусть Аллах облегчит тебе жизнь и выведет тебя на верный путь. Добро пожаловать в ислам, брат», – написал Мовсар Евлоев в своих социальных сетях.

Ранее стало известно о том, что известный американский боксёр Джервонта Дэвис принял ислам. Об этом сообщил бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Баду Джек.

Напомним, Джервонте Дэвису 28 лет. Его профессиональный рекорд в боксе составляет 29-0. В своём последнем поединке, состоявшемся в апреле, Дэвис нокаутировал своего соотечественника Райана Гарсию.