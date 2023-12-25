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Чендлер предсказал победителя в бою между Холландом и Пейджем

Чендлер предсказал победителя в бою между Холландом и Пейджем
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Бывший чемпион Bellator Майкл Чендлер поделился ожиданиями от предстоящего поединка между американским бойцом Кевином Холландом и британцем Майклом Пейджем.

«Я считаю, что Кевин Холланд ужасно тяжёлый соперник для него. Скорее всего, Кевин его побьёт. Но мне нравится Майкл как человек. Он крутой парень, на мой взгляд», – цитирует Чендлера MMAJunkie.

Ранее стало известно о том, что Кевин Холланд проведёт поединок против Майкла Пейджа. Они подерутся 9 марта на турнире UFC 299 в Майами (США).

Напомним, профессиональный рекорд Холланда в смешанных единоборствах составляет 25-10. На счету Пейджа 21 победа и два поражения. Отметим, что для Майкла, который до этого выступал в лиге Bellator, предстоящий бой станет дебютным в UFC.

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