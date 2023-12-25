Резников — о поражении от Багова: это просто пух по сравнению с другими проблемами

Артём Резников, топовый казахстанский боец смешанных единоборств, выступающий в лёгкой весовой категории ACA, после боя с россиянином Али Баговым рассказал о состоянии здоровья своего отца.

«Полтора месяца назад у моего отца случился обширный инфаркт, сегодня он перенёс вторую операцию на сосудах. Слава богу, всё прошло успешно, а это поражение просто пух по сравнению с проблемами, которые могут быть в жизни. Главное, чтобы наши близкие были живы и здоровы, а когда что-то может случиться с нашими близкими, то и всё, к чему мы стремимся, станет ненужным нам. Бои продолжать буду, не буду брать долгую паузу либо завязывать, но теперь никаких раскруток боя и никаких интервью. Буду тихо и молча делать свою работу», — написал Резников в своих социальных сетях.

Напомним, вчера на турнире по смешанным единоборствам АСА 168, который состоялся в Москве, Артём Резников техническим нокаутом в четвёртом раунде проиграл Али Багову. Таким образом, казахстанский боец вылетел из Гран-при ACA в лёгком дивизионе на стадии четвертьфинала.