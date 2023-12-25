О'Мэлли: я собью монобровь с Нурмагомедова

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории американец Шон О'Мэлли иронично прокомментировал слова обладателя титула UFC в лёгком дивизионе Ислама Махачева. Ранее российский боец заявил о том, что Умар Нурмагомедов, его партнёр по команде и топовый проспект UFC, побьёт Сахарка.

«Я собью монобровь с Умара», — написал Шон О'Мэлли в своих социальных сетях.

Отметим, что Шон О'Мэлли проведёт свой следующий поединок 9 марта 2024 года на турнире UFC 299 в Майами (США). Его соперником станет эквадорец Марлон Вера.

Напомним, профессиональный рекорд Умара Нурмагомедова в смешанных единоборствах составляет 16-0. Сейчас российский боец занимает 14-е место в рейтинге легчайшей весовой категории UFC.