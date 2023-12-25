Махачев потроллил Хукера, обвинившего его в применении капельниц

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев в своих социальных сетях высмеял новозеландца Дэна Хукера.

«Вот моя капельница», — написал Ислам в своих социальных сетях, прикрепив фотографию, на которой он проводит победный болевой приём Хукеру во время их боя.

Фото: Фото: социальные сети Ислама Махачева

Напомним, в феврале текущего года в Перте (Австралия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 284. В главном событии того ивента Ислам Махачев по запискам судей одолел местного бойца Александра Волкановски. После боя сторона Волкановски обвинила российского бойца в применении незаконных капельниц для лучшего восстановления (после весогонки). Дэн Хукер также допускал публичные обвинения в адрес Ислама, которые в итоге не подтвердились.