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Таджикиский боец извинился за своих фанатов, забросавших бутылками россиянина Мохнаткина

Таджикиский боец извинился за своих фанатов, забросавших бутылками россиянина Мохнаткина
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Известный таджикиский боец смешанных единоборств Фаридун Одилов, выступающий в лиге ACA, принёс извинения своему сопернику россиянину Михаилу Мохнаткину, которого после их боя закидали бутылками его фанаты.

«Искренне хочу извиниться перед Михаилом и перед всей публикой за своих болельщиков. Михаил – достойнейший спортсмен и человек, что видно по нему. Брат, всех благ тебе, это всего лишь был плохой день на работе, мне повезло больше. Для меня было честью разделить клетку с таким титулованным спортсменом и, самое главное, с достойным человеком», – заявил Одилов в своих социальных сетях.

Напомним, вчера в Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 168. В рамках данного ивента Фаридун Одилов техническим нокаутом в третьем раунде победил Михаила Мохнаткина. После боя, когда российский боец уходил в подтрибунное помещение, болельщики из Таджикистана забросали его бутылками.

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