Бивол рассказал, какого соперника ему предложил министр Саудовской Аравии

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и член рейтинга pound-for-pound, россиянин Дмитрий Бивол (22-0, 11 KO) рассказал, какого соперника ему предложил министр Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.

«Удивляет ли меня, что говорят о моём бое с Джеем Опетаи? Я не удивлён, потому что его превосходительство Турки Аль аш-Шейх, он увидел нас вместе и говорит: «Давай сделаем бой для вас». Я говорю ему: «Честно говоря, я хочу закончить все дела в своей весовой категории, а потом мы можем сделать бой», — сказал Бивол в интервью Boxing News.

В минувшие выходные Бивол встречался с Линдоном Артуром. Россиянин победил единогласным судейским решением, выиграв на судейских карточках все 12 раундов, а также оформив нокдаун. В концовке 11-го раунда Бивол зажал Артура у канатов и пробил его ударом по корпусу. Британец смог подняться вместе с гонгом на перерыв. Точный результат боя — победа Дмитрия Бивола единогласным решением (120-107, 120-107, 120-107).