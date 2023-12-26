Герман Титов: планируем организовать Егорову бой за звание чемпиона мира

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов оценил вероятность организации поединка Алексея Егорова за титул чемпиона мира WBA.

«Мы планируем, что Егоров вернётся в рейтинг WBA в крузервейте. Там ситуация сейчас такая, что Арсена Гуламиряна лишат титула и будут определены претенденты — один из них Майк Перес. Если всё получится, то во второй половине года мы планируем бой Алексея Егорова за титул чемпиона мира», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Недавно стало известно, что у Алексея Егорова (12-1, КО 8) сменился соперник по поединку в рамках матчевой встречи по боксу «Ночь чемпионов IBA. Россия против США». Изначально соперником Егорова должен был стать американец Джо Джонс (14-9, КО 10), однако из-за проблем во время подготовки Джонс был вынужден сняться с боя. Его сменщиком стал Элвис Гарсия (12-1, КО 9), который изначально рассматривался как запасной в главной паре шоу.