«UFC 297. Без выходных». Евлоев опубликовал фото из зала

Мовсар Евлоев, популярный российский боец смешанных единоборств, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал фотографию с подготовки к UFC 297.

«UFC 297. Без выходных», — написал Евлоев.

Следующим соперником Евлоева станет Брендан Аллен. Бой пройдёт в ночь на 21 января на турнире UFC 297 в Торонто (Канада).

Напомним, профессиональный рекорд Евлоева в смешанных единоборствах составляет 17-0. Свой последний поединок он провёл в мае 2023 года на турнире UFC 288. Тогда Мовсар одолел Диего Лопеса единогласным решением судей.

На счету Аллена 19 побед и два поражения. В апреле этого года на UFC on ESPN 44 Брендан единогласным решением судей уступил Максу Холлоуэю.