Гарбрандт объяснил, почему не собирается давать реванш Крузу

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт объяснил, почему он не собирается проводить второй бой с Домиником Крузом.

«Честно говоря, этот бой меня не интересует. Что ещё я должен сделать с этим парнем? Нокаутировать его на этот раз? Это единственное, что могло бы стать заявлением или превзойти то выступление. Его очень сложно будет превзойти», — приводит слова Гарбрандта ESPN.

В последних семи боях у бывшего чемпиона UFC две победы и пять поражений. Предыдущий поединок Гарбрандт завершил победой над Тревином Джонсом на UFC 285 в Лас-Вегасе 4 марта 2023 года.

В своём последнем бою на UFC 296 Гарбрандт нокаутировал соотечественника Брайана Келлехера. Поединок завершился уже на четвёртой минуте первого раунда, когда Коди отправил соперника на настил лицом вниз после двух ударов справа.