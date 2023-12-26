Буэно Силва: Пенья останется травмированной до конца карьеры, она только болтает

Представительница Бразилии Майра Буэно Силва высказалась по поводу экс-чемпионки UFC в легчайшей весовой категории Джулианны Пеньи.

«Я готовилась к встрече с Пеньей, потому что была так взволнована боем за пояс чемпиона, что даже не спросила, кто мой соперник. Нравится вам это или нет, бой с Джулианной был бы более захватывающим. Дело не в том, что Ракель плохая спортсменка, но Джулианна лучше продвигает бои.

Пенья получила травму и снялась с третьего боя с Амандой Нуньес. Джулианна останется травмированной до конца своей карьеры. Она не хочет драться, она просто хочет болтать. Только и делает, что шумит. Меня это очень веселит. Каждый раз, когда она публикует что-то обо мне, мне просто смешно. Я надеюсь, что этот бой состоится, потому что фанатам будет очень весело. Я обещаю выбить из нее все дерьмо и показать, кто в доме хозяин», – приводит слова Силвы MMA Fighting.