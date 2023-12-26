Рахмонов: я готов к любому сопернику

Непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов высказался по поводу следующего поединка в UFC.

«Пока никакой информации нет. Будем ждать, какие действия будут от UFC. Я готов к любому сопернику», – сказал Рахмонов на YouTube-канале «Вестник ММА».

Шавкату Рахмонову 29 лет. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2014 году и в октябре 2020-го провёл свой первый поединок в UFC. Всего на счету бойца в престижнейшей организации мира шесть побед (все – досрочные) и ни одного поражения.

Напомним, в ночь с 16 на 17 декабря мск в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 296. В рамках шоу непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) Шавкат Рахмонов одержал победу а поединке с двукратным претендентом на титул, американцем Стивеном Томпсоном.