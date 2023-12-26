Рахмонов высказался о возможном переходе Махачева в полусредний вес

Непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов высказался по поводу возможного перехода россиянина Ислама Махачева в другой дивизион.

«Получится ли у Ислама в 77 кг? Посмотрим, время покажет. В 77 кг он тоже будет топовым бойцом. Самое главное: даже если он выиграет пояс, будет ли он защищать его или оставит? Это интересный момент. Мне было бы интересно, если бы он даже выиграл и остался. А так неинтересно, что он выиграет один раз и уйдёт», – сказал Рахмонов на YouTube-канале «Вестник ММА».

Напомним, профессиональный рекорд Ислама Махачева в смешанных единоборствах составляет 25-1. Сейчас россиянин занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.