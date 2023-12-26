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Уайлдер принял решение по своей дальнейшей карьере

Уайлдер принял решение по своей дальнейшей карьере
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Бывший обладатель титула по версии WBC в супертяжёлой весовой категории Деонтей Уайлдер не будет завершать карьеру после поражения от новозеландца Джозефа Паркера. Бронзовый бомбардировщик заявил о желании вернуть себе звание чемпиона мира по боксу.

«Мне нужно вернуть инстинкт убийцы. Я слишком спокоен, слишком счастлив. Когда во мне сидел тот зверь, ни у кого не было шансов… Я вновь стану чемпионом мира по боксу», – приводит слова спортсмена 78sportstv.

Напомним, 23 декабря 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся большой вечер бокса. В рамках данного ивента Деонтей Уайлдер провёл поединок против Джозефа Паркера. Их бой продлился всю дистанцию. По его итогам судьи единогласным решением отдали победу Паркеру. После поражения Уайлдер допустил, что он может завершить свою профессиональную карьеру в боксе.

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