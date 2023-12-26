Камил Гаджиев – о поединке Бивола с Бетербиевым: кажется, этого не произойдёт

Глава организации AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном поединке Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Промоутер полагает, что боя российских боксёров не случится.

«Бивол победил Линдона Артура единогласным решением судей. Бивол обошёл Бетербиева, возглавил рейтинг полутяжеловесов. А теперь представьте себе, если бы Бивол дрался с Бетербиевым! Вот это было бы событие в нашем современном мире со всей этой политической ситуацией! Если в главном бою где-нибудь там будут драться два россиянина, это, конечно, будет очень круто. Но мне кажется, все-таки по каким-то причинам этого не произойдёт», — заявил Гаджиев на своём YouTube–канале.

Ранее Дмитрий Бивол единогласным решением судей победил Артура Линдона. Благодаря этому российский боксёр сохранил титул WBA, а также завоевал чемпионский пояс по версии IBO в полутяжёлой весовой категории. После этого Бивол сообщил о том, что он готов провести бой с Артуром Бетербиевым, который удерживает титулы IBF, WBC и WBO. Примечательно, что в январе чеченский боксёр должен подраться с Каллумом Смитом.