Арман Царукян: скоро будут большие новости

Четвёртый номер рейтинга лёгкой весовой категории UFC Арман Царукян обратился к своим подписчикам. Российский боец армянского происхождения анонсировал громкие новости, намекнув на то, что в ближайшее время станет известно имя его следующего соперника.

«Скоро будут большие новости», – написал Арман Царукян в своих социальных сетях.

Напомним, что профессиональный рекорд Армана Царукяна в смешанных единоборствах составляет 21-3. Свой последний поединок российский боец провел 3 декабря текущего года. Его соперником стал Бенеил Дариуш. Российский боец армянского происхождения нокаутировал американского спортсмена в первом раунде. После той победы Царукян поднялся на четвёртое место в рейтинге лёгкой весовой категории UFC.