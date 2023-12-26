Менеджер Махачева рассказал, кто станет следующим соперником Ислама

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев проведёт свой следующий поединок либо против американца Джастина Гэтжи, либо против бразильца Чарльза Оливейры. Об этом сообщил менеджер российского бойца Ризван Магомедов.

«Либо Гэтжи, либо Оливейра. Мне, как менеджеру и фанату, интереснее был бы Гэтжи. Для публики это интереснее, новый этап, новый вызов. С Оливейрой все прошло в одностороннем порядке, многие сомневаются, что он сможет что-то противопоставить. Бой с Гэтжи будет чем-то новым», – приводит слова Магомедова ТАСС.

Напомним, профессиональный рекорд Ислама Махачева в смешанных единоборствах составляет 25-1. В настоящее время российский боец занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Свой последний поединок Махачев провёл в октябре текущего года на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), где он в первом раунде нокаутировал Александра Волкановски из Австралии.