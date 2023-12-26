Джон Фьюри объяснил, почему его сын может проиграть Александру Усику

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлой весовой категории Тайсона Фьюри, поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего сына с Александром Усиком, который в настоящий момент времени владеет титулами WBA, IBF и WBO в королевском дивизионе.

«Мой сын не находится на спаде, но его тренировки на спаде, его тренировочный лагерь на спаде и его команда на спаде. Тайсон может проиграть Усику, потому что его лагерь – это просто цирк», – приводит слова Джона Фьюри BoxingScene.

Напомним, что бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком состоится 17 февраля 2024 года. Он станет главным событием вечера бокса, который будет проведён в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).