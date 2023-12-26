Гаджиев – о смерти 14-летнего боксёра: это происходило, происходит и будет происходить

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал смерть 14-летнего боксёра во время соревнований в Первоуральске. Подросток скончался из-за травмы головы.

«Друзья, в последнее время участились такие случаи. Если говорить точнее, они стали более резонансными. Умирали всегда: и на ринге, и на ковре, и на горных лыжах, и на хоккее. Не удивлюсь, если умирали на футболе. Люди, занимаясь спортом, всегда рискуют. Есть риск смертности. Можно умереть от травм, можно умереть от давления, от инфаркта, от перегрузки… от чего угодно.

Когда вы отводите своего ребёнка в спортивную секцию, а тем более в секцию бокса, я не хочу вас демотивировать, я хочу, чтобы вы отводили детей в эти секции, но вы должны понимать, что человек может в один прекрасный день умереть, потому что от удара в голову можно умереть. А если вам ударили в голову 10 раз, шансы на это в 10 раз больше. Поэтому это происходило, происходит и будет происходить», – заявил Гаджиев на своём YouTube-канале.