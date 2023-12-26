Стало известно, когда Абдулрашид Садулаев вернётся на ковёр

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов высказался о восстановлении своего подопечного Абдулрашида Садулаева. Специалист дал понять, что двукратный олимпийский чемпион может вернуться на ковёр уже в начале 2024 года.

«Садулаев заявил о том, что готов побороться на Ярыгинском турнире в январе. На чемпионат Европы он тоже хочет поехать. Но состав сборной на Европу определится после Гран-при Ярыгина. В весе 97 килограммов есть Алихан Жабраилов. Конкуренция у Садулаева есть», – приводит слова Хаджимурата Гацалова Metaratings.

Напомним, в сентябре этого года в Белграде состоялся чемпионате мира по борьбе. Его участником стал Абдулрашид Садулаев. В полуфинале соревнования российский борец проиграл представителю Бахрейна Ахмеду Тажудинову и получил травму шеи. В связи с этим Абдулрашид был вынужден сняться с ЧМ. Позже он перенёс операцию.